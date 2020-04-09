確診停課怎麼辦？鄭文燦訪察線上教學防疫演練

新冠肺炎疫情延燒，為因應疫情停課可能，桃園市將採線上教學模式，市長鄭文燦下午到桃園區文昌國中訪視教師線上研習數位教學及授課防疫演練，了解遠端上體健課、美術課與英文課情形。不過，視訊期間出現訊號不穩、延遲，鄭強調會請教育局協助調整，也表示桃市超前部署，已備妥1萬部平板電腦、2200組網卡供學生運用。

文昌國中校長田應薇說，全校1千多名師生已全數開通Google Classroom帳號，並進行教師研習、師生授課居家連線測試。部分經濟弱勢學生所須載具，由學校協助借用，120名老師也都備妥視訊攝影機、無線網卡等設備。

校方為避免學生長時間注視螢幕影響視力，線上教學每堂課時間縮為40分鐘、下課15分鐘，鄭文燦、教育局長高安邦今天下午到文昌國中訪視，第一站先到電腦教室參與教師線上教學研習，鄭說，台灣雖暫無全面停課，但仍會做好超前部署，做好演練。

鄭文燦也到英資中心跟著老師進行健體領域、藝文領域的線上授課，與在鏡頭另端的學生們視訊，一起做護眼操、完成水彩畫作，最後則到校方打造的機艙教室，跟著外籍教師Donna和永安國中進行遠距視訊教學，Donna全英文授課鼓勵孩子開口互動。

不過，示範演練期間，視訊訊號不如想像穩定，遠端影像會延遲，鄭文燦也詢問學生實地執行狀況，有學生說，線上教學很方便，只要有平板與網路設備就能在家上課，但確實有時候訊號會較慢，但老師授課的聲音還算清楚。