檢驗量超過8千多件 長庚醫檢師：半夜急召壓力最大

為替第一線醫護人員打氣，桃園市長鄭文燦日下午前往長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院視察，他表示，自新冠肺炎疫情延燒至今，長庚院已協助檢驗超過8420件，占桃市醫院70%，更占全國25％，雖然工作量增加但沒有人遞辭呈，他相當感謝醫護人員堅守崗位；醫檢師也分享，半夜接到特殊任務時壓力最大。

長庚醫院檢驗醫學部醫檢副主任黃瓊瑰表示，醫院在過年前就發現可能會有狀況發生，緊急徵召醫檢師及醫學實驗室，自1月24日便開始協助檢驗新冠肺炎案例。她指出，一般時間為早上8點至晚上9點，新冠肺炎延燒之際，每組3名醫檢師一天的工作量需檢驗300多件，壓力最大的是，曾遇過3次半夜緊急徵召，包括武漢包機返台、桃園長照機構護理師確診等，都是凌晨就回到醫院上班。

視察長庚醫院防疫工作，鄭說，機場和醫院都是防疫的第一線，尤其長庚醫院收治的病患數最多，為降低醫院負擔及感染風險，更首先宣布禁止探病，而每名住院病人陪病者以1人為限並採實名登記制度。他說，最讓他欣慰的是，即便工作量增加，長庚醫院內也沒有醫護人員為此提出辭呈，全部都堅守崗位。