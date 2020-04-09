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疫情衝擊經濟 創世苗栗院捐款收入衰退逾3成

中央社 / 記者管瑞平苗栗縣9日電

新冠肺炎疫情衝擊社福機構捐款收入，創世基金會苗栗院今天指出，和去年同期相較，捐款衰退3成以上，發票張數也減少2成5，但弱勢植物人仍需照顧，只能苦撐。

創世基金會苗栗院院長陳綠蓉表示，新冠肺炎疫情衝擊不少產業，部分捐款單位「自己也不好過」，而配合防疫，院內許多既定募款活動陸續取消或延期，連帶影響來自社會各界的公益捐款收入。

陳綠蓉指出，以苗栗院為例，目前院內安養51名植物人，每月單是照顧植物人所需經費至少新台幣250萬元，另有到宅服務83案，但近來所獲捐款較去年同期衰退3成以上，募得發票張數也減少約2成5。

她說，植物人的照顧服務不能中斷，只成苦撐，也期盼大眾在防疫同時，不要忘記清寒弱勢植物人，繼續支持安養服務經費。

創世基金會苗栗院指出，配合政府防疫措施，且因植物人抵抗力較差，為避免接觸感染，安養院自2月初全面暫停訪客及家屬探視，為使家屬了解院民在院狀況，護理人員貼心透過視訊、影片等方式，向植物人家屬報平安，減輕掛念。

植物人 捐款 疫情 發票 募款 安養院 新冠肺炎

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