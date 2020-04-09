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親友安心旅館使用超低 桃園防疫旅館意外超夯

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市府因應疫情開設54家2800房親友安心旅館（見圖），因不符居家檢疫者家人需求，乏人問津，使用率不到百分之一。記者曾增勳／翻攝
桃園市府因應疫情開設54家2800房親友安心旅館（見圖），因不符居家檢疫者家人需求，乏人問津，使用率不到百分之一。記者曾增勳／翻攝

新冠肺炎持續延燒，桃園市市政府上月號召54家旅宿業開設親友安心旅館2800間住房使用率低，遠遠不及防疫旅館使用率夯，桃園市旅館商業公會形容親友安心旅館使用個位數，市府觀旅局長楊勝評今天下午表示，親友安心旅館使用率不到百分之一，主要是居家檢疫者不能外出，親友需要照顧他們3餐生活，不如防疫旅館需求大。

桃園市府上月19日因應居家隔離、檢疫者需要，避免居家檢疫者與家人同住感染風險，與桃園市旅館商業公會合作，推出3家防疫旅館之外，號召住都飯店、東楓時尚旅館、翰品酒店、桃企飯店24家旅館業開設親友安心旅館2800間房，每天800到1500元，旅館商業公會表示，至今大多數安心旅館使用掛零。

楊勝評表示，當時受疫情影響超前部署，考量大量民眾返台，居家檢疫場所不足，因而反向思考，健康親友出來住親友安心旅館，避免與居家檢疫者接觸，但因檢疫者不能出外，實際需要親友照顧送餐等服務，反而不如防疫旅館需要，加上安心旅館沒有補助，因此使用率低。

因為返國居家檢疫者必須進行14天居家檢疫，反觀住進防疫旅館，檢疫者有補助、生活有人打理服務，因此居家檢疫者偏愛使用防疫旅館，避免親奔波，目前全市3家防疫旅館共531間房，使用率維持七成到七成五。楊勝評表示，為防範檢疫人數攀高，市政府新規畫2家防疫旅館可提供124房，一旦防疫旅館使用率超過八成，市府就啟動第3、4家防疫旅館使用。

防疫旅館 居家檢疫 新冠肺炎 疫情 疫情防堵

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