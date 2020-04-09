親友安心旅館使用超低 桃園防疫旅館意外超夯

「媽媽廚房和大家一起渡過了九千多個美好日子...」，桃園市知名精緻、平價餐廳「媽媽廚房」總店和6家分店傳出4月30日歇業，總店(大興西路)和桃園建國、台北農安店都在臉書上公告，不少顧客留言表示驚訝、不捨，「天啊 我最愛的媽媽廚房.... 」、「等疫情過後請再回來好嗎」。

2020-04-09 13:54