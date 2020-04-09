口罩實名新制上路又見排隊人龍 竹市兒童口罩加倍供應

口罩實名新制今天上路，1次可買14天份9片口罩，新竹市部分藥局仍見排隊人龍，有的藥局還未開門就已見排隊人潮，預購在超商領口罩的人數也變多，新竹市政府指出，因竹市兒童口罩需求量大，經向中央爭取，今起兒童口罩供應量加倍，滿足小朋友的防疫需求。

新竹市有108家健保特約藥局販售口罩，上午約有40餘家開賣，由於新制上路1次可以購買14天份9片成人口罩或10片兒童口罩，雖然可以購買的口罩數量增多，但不少藥局前一早仍出現排隊人潮。

有的市民認為，早點來買兩周內可以不用再來排隊，也有人指出每天都需用到口罩，想快點拿到口罩，不僅藥局排隊人潮多，預購在超商領口罩的人數也變多，北大路一家超商上午就有20多人來領口罩，有的1次拿出7、8張預購單幫家人領取，旁人以為超商有賣口罩，店員忙著解釋。

新竹市府今天也派員到各藥局了解口罩販售的情形，持續與藥局透過LINE群組緊密聯繫，針對人力不足的藥局，衛生局與社會處將派員及志工支援，市府指出，部分藥局反映藥袋不夠，市府已添購3萬個夾鏈袋將分配給各藥局。