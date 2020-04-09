政院同意桃市山坡地劃出507公頃 免繳開發回饋金

桃園有約2千公頃土地坡度未達5%，也被畫為山坡地，影響地方開發，桃園市議會過去就曾在議會提案，要求市府成立山坡地檢討更正專案小組，市府針對適合劃出山坡地條件的地區分期分區主動作業劃出，歷經6年努力與中央溝通，終於傳出好消息，市府指出，行政院已原則同意劃出507公頃山坡地，包含龜山工四工業區一帶等115公頃及境界線通盤檢討392公頃，將於今年年底劃出，並持續檢討中。

市長鄭文燦說，時有民眾反映山坡地開發超過500平方公尺需提送水保計畫，而且要繳交6%以上繳回饋金，建築物高度也受到限制，他認為如此降低民眾投資意願，也影響地方發展，劃出山坡地後除了免受水保法管制，也免繳山坡地開發利用回饋金，開發時也減少行政作業流程，可降低民眾開發成本，以帶動地方發展與繁榮經濟建設。

鄭文燦也說，他上任以來，積極辦理山坡地劃出作業，也列為其主要施政目標，尤其近期台商回流積極尋覓土地，劃出山坡地後可以大幅提高廠商投資意願，帶動地方繁榮與經濟建設。

市府水務局長劉振宇說，桃園市是台地地形，全市面積12萬多公頃，山坡地範圍5萬多公頃，占了全市面積46%以上，其中大部分在高於海平面100公尺以上，這次山坡地境界線檢討除將100公尺以下檢討外，也是首個縣市將高程高於100公尺地方也納入檢討，包含檢討其坡度、環境敏感區、退縮區等等，盤點符合條件之土地劃出山坡地。

主要含括龜山區大坑、光華坑、中坑及風尾坑、蘆竹區外社、山腳周邊、大溪區田心子段及新溪洲段、平鎮區中興段及楊梅區埔心後火車站、瑞湖、大坪、老莊段等，其中劃出範圍涵蓋龜山區忠義路、振興路、大坑路周邊面積，約占300公頃面積最大，此次劃出後預估將有效化解民怨，還民眾公道，讓土地可以合理利用。