媽媽廚房總店月底歇業 惟南崁店繼續傳承好料理

「媽媽廚房和大家一起渡過了九千多個美好日子...」，桃園市知名精緻、平價餐廳「媽媽廚房」總店和6家分店傳出4月30日歇業，總店(大興西路)和桃園建國、台北農安店都在臉書上公告，不少顧客留言表示驚訝、不捨，「天啊 我最愛的媽媽廚房.... 」、「等疫情過後請再回來好嗎」。

不過南崁店表示會繼續營業，只是不用「媽媽廚房」名稱，但是「一樣的老地方、一樣的老朋友」，店長呂玉珍強調媽媽的古早味好料理，傳承永遠不會變，請顧客舊雨新知繼續為員工、美食加油。

呂玉珍說，南崁店稍晚也要在臉書上貼出公告，感生說明「物換星移，不管世界怎麼變，媽媽的古早味好料理，傳承永遠不會變！親愛的顧客在這樣的時刻裡，讓我們的媽媽料理帶給您愉悅，一樣的老地方，一樣的老朋友溫暖您的心～～再繼續給予我們支持，為我們加油喔！」。

媽媽廚房總店在臉書上的公告以「今天想和大家請個假」為哏，說明4月30日起歇業，因為「在這個風雨艱辛的時刻，我們需要好好地調整準備」、「蹲下，是為了下一次的高高躍起」，意味還是會再回來；南崁店受訪時強調繼續營業。