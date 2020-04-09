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林智堅訪視美髮等近距離服務業 提醒防疫SOP可安心消費

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市長林智堅（左）訪視美髮等近距離服務業防疫工作，提醒防疫SOP，包括環境消毒、量體溫、維持室內安全社交距離及梅花座間隔等。圖／市府提供
新竹市長林智堅（左）訪視美髮等近距離服務業防疫工作，提醒防疫SOP，包括環境消毒、量體溫、維持室內安全社交距離及梅花座間隔等。圖／市府提供

新冠肺炎疫情延燒，新竹市長林智堅訪視美髮等近距離服務業防疫工作，提醒服務業防疫SOP，包括環境消毒、量體溫、維持室內安全社交距離及梅花座間隔，服務人員應全程戴口罩，如需拿下口罩務必避免交談，也呼籲美髮、美容、按摩等近距離服務業務必落實，降低傳染風險，讓市民放心消費，減低疫情對營運的衝擊。

林智堅也當顧客體驗剪髮，全程戴著口罩，他說，顧客、服務業者都以積極態度防疫，還是能安全享有服務，針對近距離服務業者的防疫措施，包括入口處應強制以酒精消毒雙手、體溫監測，禁止發燒者入內，並維持安全社交距離，近身服務顧客時，要注意減少言談，如需脫下口罩千萬避免交談。

市府勞工處長黃錦源說，美髮、美容、美甲及推拿按摩等服務業工作和醫護一樣，必須近距離接觸顧客才能提供服務，因此相較一般服務業風險更高，呼籲業者應依社交距離注意事項指引，加強防疫措施，維護自身健康及提供民眾安心消費。

市府勞工處指出，新冠肺炎疫情嚴峻，服務業營收與交易減少許多，因應產業面臨的問題，勞動部已推出充電再出發訓練計畫、安心就業計畫、勞保費及勞工退休金緩徵、鳳凰貸款擴大協助計畫等，市政府配合措施已準備就緒，會陪伴勞工度過這波景氣寒冬。

新竹市女子燙髮業職業工會理事長賴偉民指出，防疫期間希望前來消費的民眾記得戴口罩、勤洗手，一起為防疫努力。

新竹市長林智堅（左）剪髮了解美髮等近距離服務業防疫工作，提醒業者防疫SOP，包括環境消毒、量體溫、維持室內安全社交距離及梅花座間隔等。圖／市府提供
新竹市長林智堅（左）剪髮了解美髮等近距離服務業防疫工作，提醒業者防疫SOP，包括環境消毒、量體溫、維持室內安全社交距離及梅花座間隔等。圖／市府提供

社交距離 口罩

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