桃園平鎮警首創 Gogoro3整合車牌辨識系統線上抓贓車

桃園市平鎮警分局在議員陳萬得捐助下，最新添購6輛gogoro3電動機車做為巡邏警車使用，特別的是，車身導入科技廠商新研發的新式車牌辨識系統，只要行進間就可偵測失竊車輛、重大刑案涉案車輛，1台要價20萬元，員警不用再下車以M-police查詢，省時便利又環保，才上路10天就辨識車牌5200面，查獲5輛贓車，成效不錯。

議員陳萬得今天在議會警察局工作報告質詢此事，他認為，員警相當辛苦，每天在街道上拿警用小電腦查察贓車，因此利用議員建議款替警方添購電動機車，警方也創新融入車牌辨識系統，如此一來提升工作效率，建議警察局也擴展各分局使用，桃園市警察局長陳國進今天也試乘，會研議增設移動式的車牌辨識系統，利於警方執勤。

這輛由gogoro3電動機車改裝的巡邏警車，去年底由平鎮警方下訂6輛，今年4月交車，除了車身特地改裝為黑白色調，並放上警示燈、警徽圖騰供辨識，車輛6萬9千元，另也導入「新式車牌辨識系統」，在車身前方裝設鏡頭，車內置物箱裝置雲端定位系統，連同鏡頭等系統設備要價20萬元。

平鎮警分局行政組長盤新枝說，警方與科技廠商研發的新式車牌辨識系統，是運用高畫質、超廣角的行車紀錄器，並結合高效能的動態車牌辨識系統，即時辨識出攝入影像的車牌號碼，再與號牌異常資料庫做比對，就能立刻對贓車及號牌異常車輛做出警示，只要前方車輛速限50公里以內，可偵測到前方8公尺前後2公尺的車牌並辨識。

平鎮警方指出，新式車牌辨識系統主要以偵查犯罪為主，其他警政工作為輔，數據資料庫建立完成後，目前主要作為贓車車牌及重大刑案逃逸車輛辨識外，日後也將研擬針對居家檢疫、隔離脫管對象，以及重大酒駕慣犯車輛辨識追蹤之用，此部分已請警察局法制室協助研議，再不觸犯人權前提下，以科技方式維護轄區治安及防疫工作。

由於新北等縣市近年推動電動機車作為警車，曾被詬病第一線員警擔心資費爆料疑慮，平鎮警方強調，在議員協助之下，有洽談到gogoro3警車每月799元吃到飽方案，雖然比傳統油車油費稍貴，但是此方案較為優惠，也利於環境保護，另6輛警車分配到5個派出所與分局警備隊使用，由於作為公務車輛，另也請廠商改裝為鑰匙開啟。