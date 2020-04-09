口罩9片排更久 在地社群：不要擠在前3天、網購不用排

買口罩實名登記制今天開始兩周買９片，不限身分證尾數單雙號。桃園市不少藥局上午出現排隊人潮，住宅區密集的路段更可以看見數十公尺的人潮，網購到便利商店取貨很輕鬆，先前完成訂購收到簡訊的民眾雖然要多花７元運費，但是不用排隊又可以獲得超商優惠券，比較有些人到藥局排了近１小時隊伍，網購還是比較划算。

桃園市「我是中壢人」、「內壢大小事」等粉團都提醒民眾，今天是買９片口罩的第一天，全台販售口罩的各大藥局，都已經出現排隊買口罩的人潮，要特別拜託大家三件事：排隊時請保持社交距離或戴上口罩，貨供應充足，請盡量不要擠在前３天購買；下次，請盡量使用網路預購。

粉團管理員指出，「根據以往經驗，口罩新制上路的第一天通常是人潮最多的日子，目前台灣口罩供應充足，建議您可以避開前３天的尖峰時間，在禮拜天後再前往購買，應該就不太需要排隊」；此外，透過網路購買不需要排隊，大概１分鐘就能領到，且除了連鎖便利商店，還增加美廉社、全聯「歡迎教一下長輩購買」。