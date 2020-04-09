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加強防疫 創世視訊向植物人家屬報平安

聯合報 / 記者劉星君／苗栗縣即時報導
防範疫情，創世苗栗植物人安養院護理人員和社工員改以手機視訊向院民家人報平安，減輕掛念。圖／創世基金會苗栗分院提供
防範疫情，創世苗栗植物人安養院護理人員和社工員改以手機視訊向院民家人報平安，減輕掛念。圖／創世基金會苗栗分院提供

新冠肺炎疫情延燒，創世配合政府防疫措施，從2月起全面暫停訪客及家屬探視，維護院民健康安全。苗栗植物人安養院護理人員和社工員改以手機視訊向院民家人報平安，減輕掛念。

創世基金會苗栗分院院長陳綠蓉說，創世在疫情之初就嚴陣以待，防疫措施依中央流行疫情指揮中心公布的疫情狀況謹慎執行，並做成紀錄備查。

陳綠蓉說，因植物人抵抗力較差，避免接觸感染，安養院暫停探訪，家屬多能諒解及配合，但思念之心與日俱增，為使家屬了解院民在院狀況，護理人員貼心透過視訊、影片等方式，化解思情，關懷零距離。

受疫情影響，創世許多活動取消或延期，嚴重衝擊服務經費，苗栗院捐款較去年同期衰退3成以上，發票張數減少2成5，服務不中斷，盼大眾在防疫同時，不要忘記這群口不能言的植物人，支持常年安養服務「1650一路有您！」愛心專線：037-275848。

防範疫情，創世苗栗植物人安養院護理人員和社工員改以手機視訊向院民家人報平安，減輕掛念。圖／創世基金會苗栗分院提供
防範疫情，創世苗栗植物人安養院護理人員和社工員改以手機視訊向院民家人報平安，減輕掛念。圖／創世基金會苗栗分院提供

疫情 植物人 安養院

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