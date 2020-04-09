記得帶證件！ 桃市圖書館10日起跟進實名制

受新冠肺炎疫情影響，桃園市圖書館進館人次雖與去年同期比較銳減31萬人，不過仍有200多萬人次。為配合桃園市政府「洽公實名制2.0」，桃園市立圖書館各圖書館門口將設置管制點，自4月10日起實施入館實名制，民眾需示出市民卡、借閱證或身份證，由圖書館人員負責登記資料方能進入。

因疫情延燒，許多民眾選擇待在家中防疫，因此讓圖書館書籍借閱冊數增加13萬多。桃園市立圖書館館長唐連成表示，自4月1日起，已要求各館舍自修室改採梅花座或適當間隔座位，4月9日起實施入館一律戴口罩，4月10日起更將實施入館「實名制」，進入各館舍須量額溫、出示個人證件並戴好口罩，如未攜帶證件者則須填寫健康聲明書。

桃園市立圖書館指出，為因應新冠肺炎，自2月底即採強制入館量額溫，各館每日開館前會進行全面消毒、保持良好通風，並要求館方人員、志工執勤務前量額溫並戴口罩。書籍消毒方面，每館皆設有一台以上的圖書除菌機供民眾使用，館方表示，如不敢到圖書館借書，只需有桃園市立圖書館的借閱證或在網路辦證經審核後，皆可使用電子資源整合平台，借閱電子資源書籍。