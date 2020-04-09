產能第一！國家隊康匠公司增產線 口罩日產增至250萬片

我國口罩日產能持續上升，台灣康匠製造股份有限公司為防疫國家隊一員，桃園廠、鶯歌廠現有30條產線，日產能220萬片，在獲得經濟部分配新機台後，今天新增為31條產線並上線，預計日產能最高可到250萬片，居全國口罩產能之冠，桃園市長鄭文燦今天早上到桃園廠訪視，也感謝桃園市後備指揮部支援人力包口罩，為防疫盡心。

台灣康匠製造股份有限公司為經濟部納管的口罩工廠之一，生產口罩由國家徵用調撥，位於桃園區大仁路的康匠二廠設置14條生產線，員工24小時全天候投入製造。

桃園市後備指揮部也在2月3日起協助康匠公司口罩包裝作業，每天調度早班12人及晚班7人後備軍人加入防疫行列，以確保國人及第一線醫護人員口罩供應無虞。

鄭文燦與市府團隊成員今天早上到台灣康匠製造股份有限公司康匠二廠訪視，總經理陳勇志、廠長許仁賢、桃園市後備指揮部指揮官上校李銘議等人都出席參與，一行人也穿上無塵衣、口罩等裝備入內參觀，了解口罩產線上的實際製造、包裝作業情形。

市府指出，經濟部3月5日公布32條口罩產線遴選結果，共有13家廠商獲選，而桃園康匠公司獲得3台機台，新增產線經測試完成於今天上線，每條生產線日產10萬片口罩，在無償提供及供徵用的口罩數目，預計該公司可生產每日240萬至250萬片的口罩。