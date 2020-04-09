看診也要社交距離 醫師電腦講解病情病人平板同步接收
為了落實中央疫情指揮中心公布的室內社交距離1.5 公尺，中國醫藥大學新竹附設醫院將看診的診間、大廳排隊繳費與領藥，或是在餐廳用餐座位，都規劃保持約1.5公尺的距離，提供安全就診環境。
耳鼻喉科主任王堂權表示，目前新冠肺炎傳染途徑以飛沫和接觸為主，病患看診會有咳嗽等呼吸道症狀，對醫護人員都是嚴峻的挑戰，因此，診間也做了妥善的規劃，醫病距離大約1.5 公尺。
比較特別的是，過去在看檢驗報告，例如x光、電腦斷層等，醫師和病患幾乎並肩看同一台電腦來解說，現在保持1.5公尺的距離。王堂權運用過去所研發的智慧遠距醫療系統，醫師透過電腦解釋病情時，病患端同時也可透過醫院提供的IPAD同步看到資料與影像，增進互動以及充分瞭解病情。
遇到高風險的情況下，則會配戴N95口罩、手術帽、護目鏡、防護面罩、頭燈、全身防水隔離衣、乳膠手套，對於近距離看診或局部治療，從全身上下都可以嚴密保護。
王堂權說，每次著裝後，呼吸必須比較用力，講話音量也必須放大兩倍，有時候還要忍受2到3個小時才可以上廁所，是另類的學習與成長。」
王堂權表示，新冠肺炎不僅僅是醫療問題，也影響著人際交流與社會脈動。醫護人員每天會接觸上百個以上的病患，避免醫病之間的交叉傳染責無旁貸，防止自己被傳染其實也是為了不要傳染給下一個病患，「保護醫護人員其實就是保護病人！」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言