看診也要社交距離 醫師電腦講解病情病人平板同步接收

為了落實中央疫情指揮中心公布的室內社交距離1.5 公尺，中國醫藥大學新竹附設醫院將看診的診間、大廳排隊繳費與領藥，或是在餐廳用餐座位，都規劃保持約1.5公尺的距離，提供安全就診環境。

耳鼻喉科主任王堂權表示，目前新冠肺炎傳染途徑以飛沫和接觸為主，病患看診會有咳嗽等呼吸道症狀，對醫護人員都是嚴峻的挑戰，因此，診間也做了妥善的規劃，醫病距離大約1.5 公尺。

比較特別的是，過去在看檢驗報告，例如x光、電腦斷層等，醫師和病患幾乎並肩看同一台電腦來解說，現在保持1.5公尺的距離。王堂權運用過去所研發的智慧遠距醫療系統，醫師透過電腦解釋病情時，病患端同時也可透過醫院提供的IPAD同步看到資料與影像，增進互動以及充分瞭解病情。

遇到高風險的情況下，則會配戴N95口罩、手術帽、護目鏡、防護面罩、頭燈、全身防水隔離衣、乳膠手套，對於近距離看診或局部治療，從全身上下都可以嚴密保護。

王堂權說，每次著裝後，呼吸必須比較用力，講話音量也必須放大兩倍，有時候還要忍受2到3個小時才可以上廁所，是另類的學習與成長。」