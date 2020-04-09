路牌砸死人 家屬籲寶山鄉公所負國賠責任莫惡意拖延

時代力量立委邱顯智接獲陳情，有騎士在新竹寶山鄉某路段被路牌砸死，但家屬後續依法提出國賠，卻遭寶山鄉公所依諸多理由推託。邱顯智說，寶山鄉公所應立刻開啟國賠協議，並應針對路牌掉落的意外，研究改進措施，避免憾事再度發生。

陳情家屬質疑，他們從未想過家人只是出去上班，竟就天人永隔。寶山鄉公所雖然在治喪期間有來表達慰問，但之後就音訊全無，甚至律師協助處理國賠請求，鄉公所至今也都無表示，更從未交代究竟為何他們的家人會遭逢如此厄運，因此對寶山鄉公所強烈表達不滿，也要求應該徹查意外真相。

邱顯智說，去年11月25日時，寶山鄉發生的這一起路牌倒塌，並砸中路過騎士的死亡意外，由於這個肇事路牌路段是由寶山鄉公所維護，但家屬今年1月21日依法遞出國賠請求書，寶山鄉公所卻多方推託，已逾三個月，遲遲不願依照國家賠償法第10條第2項規定，與家屬開啟協議程序。

邱顯智也提到，寶山鄉公所只有在2月7日發函，要求家屬要提供賠償的相關依據，除此之外音訊全無，以這樣冷眼的態度面對家屬，實在不是一個公務機關應該有的樣子。另外，這個路牌是106年才設置，卻發生掉落的狀況，究竟是材質瑕疵、裝設不當或疏於管理，也應該進行檢討。路牌的承重與強度，也應該符合一定的標準，避免讓遺憾再度發生。

新竹縣議員連郁婷表示，寶山鄉公所在家屬治喪期間，推稱說要等檢察官偵查完，才會開啟協議程序。然而，國家賠償法規定的是要「即與請求權人協議」，這樣推託程序，難道是把檢察官當成鄉公所的國賠審議委員？