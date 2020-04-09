新冠肺炎防疫戰挑戰市府應變力 民間物資愛心紛紛湧入
新冠肺炎防疫挑戰各縣市府應變能力、物資配給，社會各界也紛紛湧入愛心，桃園市觀自在慈善會、科達製藥公司今分別捐贈1250瓶酒精及抗菌洗手乳、漢方正益茶3000盒給桃園市府，市長鄭文燦表示感謝觀自在協助校園消毒防疫，科達製藥也有助提高居家檢疫、隔離者免疫力。
觀自在慈善會理事長李展向表示，合計捐出500桶4公升裝的酒精，750桶4公升裝抗菌洗手乳，分送桃園市13區250所國中小學校，慈善會有1000多名會員，希望用一點一滴累積的善款，產生很大的力量並帶給社會正能量。
科達製藥董事長陳兆祥董事長、副總經理陳美玲今代表捐贈漢方正益茶3000盒給桃園市府，陳指出，新冠肺炎全球大流行，桃園身為國境防疫第一線，身為在地企業應出分心力，「漢方正益茶」內有10味中藥對調整免疫力有助益，可幫助體虛容易受風邪感冒者增強體質，降低罹病機率。
鄭文燦表示，觀自在捐贈的洗手乳、酒精，可幫助校園落實環境消毒，學童洗手，支持學校防疫工作，且觀自在每年都捐消防救護車，持續不間斷，集合眾人之力做慈善，會員來自各行各業，化涓滴為巨流，代表市府表達感謝之意。
而科達製藥是中藥領導廠商，這次捐的漢方正益茶3000盒有6萬包，會優先給居家隔離、檢疫民眾提高免疫力，其次里幹事、公衛護士也需要，研擬好後會再發配。
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