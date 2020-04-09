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第二波援外行動啟動！ 外交部宣布將捐600萬片口罩

口罩外交獲肯定 鄭文燦樂見：先自救、再救人

聯合報 / 記者張裕珍／即時報導
桃園市長鄭文燦今天訪視生產口罩的康匠公司。圖／桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦今天訪視生產口罩的康匠公司。圖／桃園市政府提供

今天起到健保特約藥局可買14天份的9片口罩，且不分單、雙號，由於口罩可購買數量變多，不少藥局又湧現排隊人潮，桃園市長鄭文燦今天受訪表示，沿路看各藥局排隊的人還是很多，已經協請社會局動員志工支援，至於口罩在庫存或產能提高時，可作防疫外交，也因此贏得國際社會很大肯定，「我們先自救，也能夠救人。」

鄭文燦說，針對口罩透過藥局跟網購販售，希望讓口罩普及率高一點，目前全台配送系統，藥局約6千家、超商也有6千家，是希望不分城鄉，不分上班族跟一般民眾，都可以順利取得口罩，如果說還有庫存量，「要看庫存量有餘裕的時候，才有可能做防疫外交」，總統也特別講說，庫存有餘裕，會扮演好台灣的角色，能夠貢獻給人類的健康、參與全球的防疫工作。至於是否台灣有第二波捐贈，要看這幾天有沒有剩。

再來今天是口罩實名制販售14天可買9片的第一天，鄭文燦也說，沿路看各藥局排隊的人還是很多，有請社會局動員志工再來支援，讓民眾可以順利取得口罩。

鄭文燦說，他大概分析一下，上班族大部分都是用網購，一般的民眾是到藥局排隊，「我想口罩的普及供應，還是非常重要」，現在幾乎大部分民眾外出都會戴口罩，這是一個高標準的防疫，但口罩供應當然是優先供應給國內使用，當庫存或產能有提高時，可做防疫外交，盡好台灣在國際社會的角色，也贏得國際社會很大的肯定。

口罩 鄭文燦 網購

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