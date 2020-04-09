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影／歐洲來台陪產被隔離 孩子「等爸爸」才出生傳佳話
「原本還擔心老公趕不上寶寶出生，沒想到預產期延後！」遠嫁荷蘭的Dora在懷孕中期返回苗栗通霄娘家待產，荷蘭籍丈夫Tim在3月中旬也趕來準備迎接小寶寶出世，不料新冠疫情「作梗」，丈夫一下機就得居家檢疫14天，她原本擔心丈夫沒辦法陪產，結果小男嬰足足晚了一周，在丈夫解除檢疫後才在苗栗市大千綜合醫院誕生，孩子似乎「在等爸爸來」，為醫院增添一段溫馨佳話。
36歲的Dora姓孫，她第一胎在荷蘭生產，這次懷第二胎，因覺得台灣的醫療較溫馨且人性化，因此懷孕約36周就回台灣娘家待產，她的丈夫Tim也在預產期前一周出發來台，沒想到前一天台灣發布入境者居家檢疫的新規定，Tim一下飛機就得到台中的旅館居家檢疫。
Dora說，丈夫一抵台就得居家檢疫，大家「手忙腳亂」地先幫他找旅館隔離檢疫，但又擔心寶寶會在丈夫隔離檢疫期間出生，錯過一同迎接小寶寶誕生的時刻，幾經波折，幸好寶寶一直「等」爸爸解除隔離。
大千醫院婦產科病房主任劉啟榮說，Dora預產期到了仍未自然生產，且胎兒較大，為減少風險因此在她懷胎第41周為她剖腹生產，小男嬰體重有4460公克。
小寶寶健康可愛，當天生產時，因是剖腹產，Tim沒辦法進入手術室陪產，但見到了剛出生的寶寶，今天上午Tim來接Dora出院，才第一次抱到寶寶，開心地幫孩子餵奶，直說「好開心」；Tim讚許台灣防疫工作做得很好，他居家檢疫14天雖然沒法見到家人，但為了大家健康還是值得。
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