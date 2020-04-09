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台13甲1號誌桿竟規定2種不同速限 網熱議「什麼邏輯」

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
台13甲線造橋路段夜間速限調降，1桿2面2種速限引發熱議。記者范榮達／攝影
台13甲線造橋路段夜間速限調降，1桿2面2種速限引發熱議。記者范榮達／攝影

交通部官方臉書宣導防疫，加入保護石虎元素，PO文指出，新冠肺炎疫情延燒，非必要請減少海外活動，疫情期間搭飛機是一件高風險的事，若真想出門散心，則可選擇國內旅遊，深入美麗寶島，旅遊期間若得行經苗栗縣台13甲線造橋路段的民眾得特別留心了。

因台13甲線造橋路段是石虎常出沒的地點，石虎具有夜間外出覓食的活動特性，過去也不乏石虎路殺事件，為保護正在消失中的石虎，公路總局規畫在台13甲線路段實施分時段降速，考量民眾行車特性並兼顧動物友善道路措施，今年3月15日9K+600到11K+200，上午6點到晚上8點速限時速60公里，其餘時段速限50公里。

PO文被轉傳引發熱議，一些網友指出，台13甲造橋外環道夜間調降速限，1支號誌桿2個牌面2種速限，讓人大開眼界，說明部分根本來不及看清楚，此外，當初開闢外環道，節省15分鐘的路程，現在夜間速限調降，又打回原形，另調降速限就能防止石虎路殺，不知道是什麼邏輯？路開闢這麼寬，稍一不注意可能就超速挨罰。

公路總局苗栗工務段長陳禎康說，台13甲1桿2速限，全國只有苗栗縣140縣道、台13甲線夜間降速的路段才有，並符合設置相關規定，將來區間測速上路，門架還會設置醒眼的標誌，此外，公路總局保護石虎等野生動物，除夜間降速外，台13甲線已設有2條生物廊道，路兩旁800公尺的防護網正施工中。

苗栗縣警局交通隊長林炎巨指出，縣內石虎路殺熱區140縣道16到25公里，及台13甲線9.6到11.2公里，實施夜間降速，目前取締46件超速違規，此外，預計今年6月底區間測速上路，提醒用路人注意。

台13甲線造橋路段夜間速限調降，1桿2面2種速限引發熱議。記者范榮達／攝影
台13甲線造橋路段夜間速限調降，1桿2面2種速限引發熱議。記者范榮達／攝影

石虎 苗栗縣 疫情

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