「不幫你送 你下來我移送」 鄭文燦：社區要有同理心

桃園市日前傳出有名莊姓男子居家檢疫期間下樓領外送餐違規，莊指警衛拒絕代領，也不讓外送員進入，管委會反駁稱莊不是社區住戶也非獨居，中央流行疫情指揮官陳時中則稱「有爭議」，桃園市長鄭文燦也3度提及，表示「警衛不幫送，你跑下來就移送」作法不當，社區應有關懷同理心。

鄭文燦周二（7日）在防疫會議中，提出莊男檢疫期間下樓領餐爭議問題，警方詢問時，莊表示自己獨居，有向社區警衛表明檢疫中無法出門，盼對方代領遭拒絕，只好2度下樓取餐被才管委會舉發；但管委會則說，莊非社區住戶，當初僅來借住，社區不希望有陌生人，才引發後續下樓領餐一事。

桃園市衛生局指出，2月中央有發布「嚴重特殊喘染性肺炎因應指引」，針對社區社區管理維護部分，明定社區服務人員健康及相關管理措施，包括做好社區出入門禁管理，落實外來訪客登記紀作業，物流人員或外送員盡量設置集中地點做貨品領取，避免人員出入頻繁不利防疫工作。

衛生局說，但除非社區管委會召開區分所有權人大會，並經會議通過，否則不能拒絕外送人員送餐，因此提出2項建議，若管委會「同意」外送人員直接送餐，由外送員獨自或在管委會陪同下進入社區，反之管委會「不同意」，那管委會人員就應協助代送。

鄭文燦今上午主持防疫會議提到，若社區能代領外送餐、代送到檢疫者家門口是最好的，不能以「不幫你送，你跑下來我將你移送」的手段，若雙方僵持不下，檢疫者可打電話給里幹事、公衛護士尋求協助。

鄭也說，社區應相互關懷，他呼籲各公寓大廈管委會，管理員、保全或警衛，用同理心協助把東西送到檢疫民眾門口，基於防疫除了注意相關管理制度、集中服務，也希望能協助把外送食物送達檢疫者家門，會請都發局就公寓大廈管理條例再做討論。