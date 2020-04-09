尖石鄉霞喀羅古道、鐵嶺 獲中央挹注1700萬元重新活化

新竹縣尖石鄉霞喀羅古道、鐵嶺基地，今年年初通過國發會「地方創生國家戰略計畫」，爭取中央各部會創生資源，在新竹縣政府協助下，尖石鄉公所獲內政部營建署109年城鎮之心共1千7百萬元計畫核定，包含中央補助80%、鄉公所自籌20%，將進行環境整理、設置公共設施等工程，並透過當地居民與團體參與，結合專業團隊活化地方。

霞喀羅古道為全國第一個國家級步道，在清泉跟秀巒之間，四季走步道能欣賞到大自然風貌，受到登山客的喜愛，但每逢賞花季必塞車，停車動線混亂，交旅處表示，工程計畫在步道養老部落段登山口，針對市集廣場、停車區、公廁整頓改造，建構友善步道，並導入休憩與服務空間機能，滿足登山客健行需求，總經費共700萬元，預計4月發包、12月完工。

鐵嶺基地位於尖石鄉新樂村，過去為泰雅族生活處，五〇年代因天然四面環山的盆地地形，成為訓練國軍訓練基地，極具歷史價值，但現在步道、平台等設施破損且雜草叢生，將規劃鐵嶺計畫區2.7公頃，進行整地平台基礎環境、建置園區步道系統、打造無障礙步道與導覽工程、照明、排水及植栽工程，總經費1千萬元整，預計5月開工、12月完工。

交旅處表示，霞喀羅古道將配合公所建設賞楓期計畫，提供眺景休憩或是提供導覽解說服務等，豐富遊程體驗；縣府也會繼續爭取中央預算，盼藉鐵嶺基地真實歷史情境，結合新興戶外山訓和休閒活動設施的建置，打造為結合軍事和戶外體驗新亮點。縣長楊文科表示，霞喀羅古道、鐵嶺基地改善後，將能有效提升尖石觀光風景區遊憩品質，帶動當地原民產業發展。