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桃園市免費公車「樂活巴」73條路線減班3成 5月1日上路

聯合報 / 記者張裕珍／即時報導
桃園免費公車「樂活巴」部分路線載客率低，加上受疫情衝擊，5月1日有路線裁撤並減班行駛。聯合報系資料照
桃園免費公車「樂活巴」部分路線載客率低，加上受疫情衝擊，5月1日有路線裁撤並減班行駛。聯合報系資料照

新冠肺炎疫情影響，桃園市免費公車「樂活巴」整體載客量減少，市府交通局為反映實際乘車供需狀況，同時考量降低對市民的衝擊，今天拍板訂出通勤通學尖峰班次、一日4班次以下路線不減班原則外，其餘多達73條路線自5月1日起減班3成行駛。

桃園市免費公車87條路線，加上副線及支線共117條，受疫情衝擊，運量大幅下滑，部分班次甚至空車往返，根本沒載到客人，市府交通局近期重新檢視免費公車營運情況，確定將於5月1日起針對平日班次大於4班之路線共計73條，採減班3成行駛，並以減少離峰班次為主，但平日班次小於等於4班，則不會減班維持正常營運。

桃園市免費公車「樂活巴」營運多年，由於部分路線營運不佳，桃園市交通局今年正在檢討免費公車營運狀況，明確訂出依路線完全重疊、成本過高及無運量等3大原則進行第一階段裁撤檢討作業，將免費公車與既有市區公車完全重疊或替代之市區公車路線屬於虧損補貼路線（L312、L313、L726路線）、每班次少於3人的低載客量（L315、L316、L503、L510、L710、L711路線），以及每人受補助費用大於新台幣200元路線（L719路線）而造成市府重複補助情形，先行辦理路線裁撤。

交通局長劉慶豐說，這些路線規畫一併於5月份裁撤，後續也會持續進行滾動檢討，並兼顧就學、就醫及偏鄉基本民行等基本交通服務需求，辦理路線、班次調整與轉型。

市長鄭文燦說，免費公車受疫情影響致整體載客量減少，市府藉此機會重新檢討其營運方案，進行路線滾動式調整，以符合民眾搭乘需求，他也說，市區公車雖然不是免費，但市府提供8公里買一送一及老人乘車800點的補助，再加上桃園市實施市區公車「買一送一」乘車優惠，可降低免費公車調整對民眾的影響。

公車 疫情 新冠肺炎

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