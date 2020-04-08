大溪木博館5周年慶開跑 在地志工議員推線上集章換好禮

桃園市大溪木藝生態博物館3月28日5歲生日，雖因應武漢肺炎防疫期間，實體活動皆取消，改推「木博選物」、「數位集章」線上互動，5月18日前還有活動好禮，以及最萌館員「木博喵」帶大家參與5周年館慶。

大溪區市議員陳治文105年5月加入大溪木藝生態博物館志工隊，實際投入木博館各棟歷史建築的修復活化後的第一線服務工作，透過900多小時的館舍值館及觀眾解說服務，以在地居民的身分，讓到訪大溪的遊客都能感受親切的接待，與接地氣的解說服務。

陳治文說，桃園市立大溪木藝生態博物2015年3月28日開館以來，逐步修復歷史建築並活化為博物館群，並透過街角館、木藝、社頭文化、現地保存等計畫，5年來持續與民眾共同發掘與累積地方知識。

她見證木博館開館至今壹號館、武德殿、四連棟、藝師館、工藝交流館的活化經營、教育推廣，一步一腳印實踐「生態博物館」的精神。為了響應木博館以地方文化為基底，居民參與及培力為核心，從館串連街區生活及地方產業發展的經營精神，陳治文強調以居民身分積極參與木博館志工隊及各館舍公共服務，為的就是推廣大溪百年生活文化及地方產業的魅力。

陳治文特別推薦到大溪旅遊的民眾，遊程裡一定不能錯過走訪木博館不同主題的特色館舍，必定讓大家擁有知性及趣味兼具的深度大溪之旅。

木博館的館舍群散佈在老城區崖邊的普濟路沿線，鄰近大溪老街，沿著百年大溪中正公園綠帶發展，是個充滿綠意適合走逛的開放式戶外廊道。陳治文說，大家只要用手機掃描活動QRcode或透過館慶官網之活動連結，開啟手機GPS功能，就可以啟動木博館館慶5周年數位線上集章，以自導式邊走邊玩的方式進行，走逛至木博館的壹號館、四連棟、武德殿、工藝交流館及新南老街的蘭室(街角館)，即可觸發5個集章點位按鈕完成集章。線上填寫聯絡資訊，木博館就會將限量發行的博物館圖鑑明信片小禮品寄到家，雖然防疫讓人與人需要拉開距離，但木博館希望透過數位互動補位來拉進觀眾的距離。

此外，5週年館慶官網推出「木博選物」活動，邀請民眾從趣味心理測驗開始，找到最適合自己的木博選物類型，選物類型來自木博館5年來推動的木藝、街角館、社頭、歷史建築再生等主題轉譯而來，從輕鬆有趣的角度看各項文化推動的階段成果。活動同時邀請大家在館慶官網上訂購屬於您的「木博選物」，館方會寄送精心準備的限量紀念小禮品到府，讓您居家防疫期間也能和博物館互動。