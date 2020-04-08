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消防栓屢被撞斷 桃市議員促遷移或下地

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市消防栓逾1萬6千處，以地上式為主，地下式容易會被違規停車擋住，影響救災。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防栓逾1萬6千處，以地上式為主，地下式容易會被違規停車擋住，影響救災。圖／桃園市消防局提供

桃園市消防栓逾1萬6千處，以地上式為主，桃園市議員黃敬平今天議會指出，平鎮區中豐路一處消防栓常被撞斷，「當議員5年來，幾乎年年會勘」，由於遷移無著，里長只能在消防栓上貼反光條提醒用路人，他要求消防局研議遷移或改地下式消防栓，消防局長謝呂泉說，遷移經費與自來水公司各出一半，此案會再與自來水公司協調。

平鎮區中豐路山頂段100號附近一處消防栓，緊鄰車道道路邊線，現場畫設紅色邊線禁止停車，台灣自來水公司第二區管理處人員說，原則設在紅線外路肩上的消防栓，因不影響行人或住家通行，可由使用單位消防局提出是否遷移，台水公司管理處與消防局各出一半遷移費用，會尊重使用單位與地方意見，若有提出就可遷移。

黃敬平說，這處消防栓旁邊的中豐路路幅24公尺寬，以前路面邊線並沒有這麼靠近路面，消防栓看來還沒那麼突兀，但後來交通局將車道標線往路肩拓寬，消防栓就在車道旁，且附近有公車停靠站，若夜間視線不好，機車騎士很可能不留神就會撞上，相當危險。

「要遷移消防栓有那麼難嗎！」黃敬平今天質詢時也動氣直言，此處消防栓遷移問題幾乎年年會勘，但每次相關單位都兩手一攤說沒經費或是沒有合適遷移地點，他擔心再被撞斷，相關單位負擔得起責任嗎？

謝呂泉說，很多時候是先設了消防栓，之後才設置道路或道路拓寬，有關遷移問題會與自來水公司協調，經費由雙方各出一半。

桃園市消防局統計，全桃園共1萬6千多隻消防栓，包含2411處地下式消防栓，由於消防局使用頻率高，定期4個月巡檢一次，另統計近3年消防栓遷移會勘案約194件，大多為道路、人行道工程改善遷移案件。

消防局人員說，消防栓為自來水公司建置、管理，基本上相關遷移案件會以地上式消防栓為主，若改為地下式消防栓，一來會擔心開啟速度較慢，二來是擔心路面有車輛違規停車，也希望民眾多加注意路面消防栓，避免影響救災作業與時效。

自來水公司第二區管理處也指出，近3年約發生100件撞斷消防栓，以桃園有1萬6千多處消防栓而言，比例並不高，很多狀況是用路人酒駕、未遵守交通規則而肇事，修復費用會向肇事者求償。

桃園市消防栓逾1萬6千處，以地上式為主，地下式容易會被違規停車擋住，影響救災。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防栓逾1萬6千處，以地上式為主，地下式容易會被違規停車擋住，影響救災。圖／桃園市消防局提供
平鎮區中豐路山頂段100號附近一處消防栓，緊鄰車道道路邊線，曾被撞斷過，市議員黃敬平要求遷移或下地。圖／市議員黃敬平提供
平鎮區中豐路山頂段100號附近一處消防栓，緊鄰車道道路邊線，曾被撞斷過，市議員黃敬平要求遷移或下地。圖／市議員黃敬平提供

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