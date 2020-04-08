影／防疫送關懷 苗栗居家檢疫、居家隔離關懷包再升級

新冠肺炎疫情延燒，為讓居家檢疫或隔離者安心防疫，各縣市政府都送「防疫關懷包」，但苗栗縣因財政困窘，先前提供關懷包被民眾反映「太寒酸」，僅有酒精、口罩等防疫物品，慈濟基金會、中華電信獲悉後，主動捐贈物資與多樣化影音包，苗栗縣長徐耀昌今頒發感謝狀給捐贈團體，感謝相關單位協助關懷包再升級，降低檢疫或隔離者四處趴趴走風險。

疫情升溫，苗栗縣政府指出，慈濟基金會捐贈1千份「安心祝福包」，有可可風味粉、香醇咖哩香積飯、健康薄餅、小葉紅茶袋茶、能量飲、靜思語、靜思晨語、愛心祝福卡、健康吊飾、竹筒歲月提袋等，充分滿足檢疫或隔離者身心靈需求，慈濟苗栗聯絡處還動員數10名志工協助打包，提供最揪心的服務。

慈濟基金會今再加碼贈送環保防疫品給苗栗縣政府防疫團隊，包括防眩光套鏡防疫護目罩30組、環保泡綿防疫護目罩100組、環保放大鏡感溫貼片100片（含濾片）、愛心布口罩100份及環保手帕50條，給身處高風險的一線防疫人員做好自身防護，縣長徐耀昌現場試戴環保護目罩，相當實用。

中華電信苗栗營運處提供3千組14天免費加值服務防疫包兌換序號，內含KKBOX Prime、Hami Video、Hami Book、OMIA學東西4大項目；點閱串流科技公司則提供1千份30天免費MagV看雜誌閱讀序號，讓居家檢疫、隔離者可追劇、閱讀及聽音樂，在家不煩心。

徐耀昌說，防疫之心不可鬆懈，民眾要加強個人衛生管理，進出密閉空間戴口罩、量額溫及勤洗手、手部酒精消毒，減緩疫情；並指示縣府相關局處針對居家隔離者提供必要性的支持及關懷，幫助民眾安心渡過14天的檢疫期。

苗栗縣政府民政處長彭基山說，中央流行疫情指揮中心從1月24日啟動居家隔離/檢疫工作，縣府同仁不分平日假日投入，其中居家檢疫由縣府及各鄉鎮市公所民政單位負責，截至4月7日，累計受理1634人次；居家隔離由縣府衛生局負責，累計受理88人次，兩者合計1722人次。