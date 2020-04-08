係金A！桃園人憑市民卡享麥當勞吉事蛋堡買一送一

桃園市政府近年推出桃園市民卡，發卡量已突破156萬張，市府資科局也積極洽談特約商店並不定期推出消費優惠，最近與麥當勞合作，即日起至6月2日凡憑市民卡到桃園市麥當勞消費，即可享吉事蛋堡買一送一，不少桃園群組近日都在瘋傳討論，市府指出，此項優惠為與麥當勞的首度合作，也歡迎市民申辦市民卡，享受桃園限定優惠。

麥當勞近期推出桃園人限定優惠，即日起至6月2日為止，只要每天早上10點半前帶著桃園市民卡至桃園市麥當勞門市櫃檯或得來速消費，出示卡片單點吉事蛋堡，立馬享買一送一優惠，每家餐廳每日可兌換100個，但有6家餐廳不適用此活動，分別為中壢崇光店與家樂福店、桃園愛買店、內壢家樂福店、桃園經國家樂福店與南崁台茂店。

桃園市政府資訊科技局指出，桃園市民卡已洽談1154家特約商店，優惠內容多元，持市民卡可有折價優惠、買一送一或送小菜等禮品等，另也與商家合作推出不定期優惠，此次市府首度與麥當勞洽談，業者就主動提出促銷方案，讓桃園人買一送一。

資科局指出，市民卡發卡量穩定成長，迄今已突破156萬張，除了搭車、借書等多元功能，由於有特約商店等消費優惠，也吸引桃園市民踴躍辦卡，市府利用市民卡官網、APP都有放上最新優惠等訊息，APP還可透過定位放送最近的店家優惠，並不定期推出抽抽樂等小遊戲，很受歡迎，已累計4百萬人次使用，鼓勵市民多辦卡享好康。