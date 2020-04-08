桃園市政府防堵疫情 明起到各區公所、戶政所、地政所洽公需帶證件

桃園市政府防堵新冠肺炎4月1日起進市府大樓除了戴口罩，還要出示身分證或市民卡有以利實名登記方便疫情追蹤，這項被視為超前部署的措施明天（9日）起，各區公所、戶政事務所、地政所也要同步實施，每個所採用的設備品牌不盡相同，有的可以由民眾直接過卡不需要工作人員接下證件過卡，減少接觸感染的可能。

部分區公所今天下午已經完成身分證、市民卡過卡感應設備同時反覆測試，確認裝置設備能正常運作。平鎮、龍潭、大溪、桃園等區公所先前已經裝好紅外線熱像測溫儀，酒精噴液瓶，下午也放妥身分證、市民卡感應器，另外，公所員工也要配戴工作證以利掌握進出人員的紀錄。