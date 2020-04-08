立委萬美玲牽線 企業捐3千個口罩套給桃園志工媽媽
桃園市桃園區國中小志工媽媽達3千人，由於每天入校須戴口罩，立委萬美玲有感志工媽媽口罩消耗量大，與除臭機能襪品牌Footer攜手做公益，今天一口氣捐贈3千份抑菌口罩保護套給桃園區所有志工媽媽，今天由桃園最大校中山國小代表受贈，志工媽媽直呼「口罩套宛若天降甘霖」，如此一來可延長口罩壽命，保護自己也能保護孩子。
除臭機能襪品牌Footer捐贈的抑菌口罩保護套採用工研院Biocel原料的抗菌除臭紗，經國際SGS檢驗，滅菌率達99%，只要將醫用口罩放入口罩套內，即可戴上使用，兼顧美觀與抑菌功效，由於口罩套可以重複水洗，可延長口罩使用的時效。
捐贈儀式今天下午在桃園最大校中山國小進行，校長鄭友泰代表受贈，並回贈感謝狀給立委萬美玲、Footer副理廖秉洳，廖說，製作口罩套不以營利為目的，是希望取之社會、用之社會，因此緊急挪用生產襪子機台和產線製作，讓口罩物資能善盡其用。
萬美玲說，新冠肺炎疫情在全球延燒，台灣當前的防疫工作務求滴水不漏，口罩是相當珍貴的防疫物資，但現行14天可買9片，民眾普遍反應數量不夠，若能加上可以重複清洗的口罩套，就可延續口罩壽命，希望藉此省下更多口罩，省給第一線人員使用。
「口罩套猶如天降甘霖！」中山國小志工隊長范麗玲親自出席致謝，她說，現在志工媽媽服務如常，口罩須自己準備，經過校方量體溫、消毒雙手，並戴上口罩才會入校，也會和孩子保持一定距離，很感謝廠商與立委聯手獻愛，讓他們可以安心服務。
鄭友泰說，中山國小學生數2800人，是全桃園最大校，志工隊人數也多達220人，類別有交通導護、說故事媽媽、圖書館志工、環保志工等，目前志工服務如常，現階段要求入校者要戴口罩，雖無強制力，但基本上9成9的人都會主動戴上口罩加強防護。
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