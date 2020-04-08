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卓蘭女高中生拾獲皮包完璧歸趙 失主留言讚揚與感謝
國立卓蘭高中1年級學生詹喬淩3月30日放學，搭乘公車要返家，在候車位拾獲皮包完璧歸趙，失主「驚喜和感動」，留言給卓中校長張智惟，校方今天表揚詹喬凌，肯定她拾金不昧的美德。
失主日前留言給張智惟說，他3月30日下午5點半在卓蘭公車總站搭乘公車，不慎將錢包遺留在候車座位，錢包內2000元現金，還有多信用卡及金融卡，還好詹喬淩拾獲，循錢包資料主動通知並原壁歸還，讓他驚喜和感動，這年頭仍有如此拾金不昧的學生，實在難能可貴，學校教導功不可沒。
張智惟表揚詹喬淩，詹喬淩表示，當下沒有想這麼多，只覺得遺失的人一定很著急，本來想將失物送去警局，但發現錢包裡有聯絡方式，她就緊急通知對方，希望盡快的還給失主。
張智惟表示，拾金不昧是美德，有時候看來不過是舉手之勞，但每個拾金不昧的事件，突顯人性的光明面，獎勵詹喬淩如同獎勵更多以此為善的人，讓人間的溫暖能持續。
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