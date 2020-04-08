竹市公道三用地徵收案過關 預計7月動工明年底完工
新竹市公道三新闢道路工程用地徵收案今天獲內政部土地徵收審議小組通過，市府指出，此工程北起延平路1段214巷，南至客雅溪防汛道路及頂雅橋，將闢建寬30公尺、長約500公尺的道路，用地徵收面積為442.75平方公尺，將於5月徵收公告，6月發放補償費，7月動工，預計明年底完工。
市長林智堅指出，他上任後積極推動外環道路系統，紓解竹市連接南北縣市的縱向尖峰交通壅塞情形，公道三為串聯外環道路系統的重要關鍵，完成後可做為省道台1線的替代道路，並解決懸宕近30年的交通難題。
市府工務處指出，公道三新闢道路工程北起延平路1段214巷，南至客雅溪防汛道路及頂雅橋，路寬30公尺、總長500公尺，包含460公尺新闢道路及40公尺橋梁改建，為保障拆遷戶權益，提出符合民眾期待的以地易地安置計畫及市價補償等方案。
工務處指出，部分地主反映希望提高建築改良物補償價格，市府去年修訂辦理公共工程拆遷補償自治條例，房屋重建單價標準比照台北市政府的標準辦理，提高幅度平均30%以上，無法提出合法證明文件的建築，補償標準將由50%提高至70%予以救濟，提高對民眾權益的保障。
公道三拆遷戶有70餘戶約157名地主，工務處指出，已有9成用地完成協議價購，其他因設定抵押無法塗銷、對路線或協議價格不滿意、被禁治產及持分等問題無法協議價購，將於5月徵收公告，6月發放補償費，7月動工，預計明年底完工。
工務處指出，公道三新闢道路完工後，車流可快速藉由環狀道路來回，有效疏解北區車流、減少市區交通量，分散西區聯外道路車流，縮短行車距離與時間，提升生活環境及品質。
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