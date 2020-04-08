連女兒拖鞋都拿來改造 學生偶團所有戲偶校長一手包辦

玩「偶」出名的桃園市文山國小創意偶團，所有的戲偶都出自該校校長江彩鳳之手，每隻樣貌特殊、栩栩如生的戲偶都是她一人親手包辦。她笑說，當初也是意外接觸到現代偶，沒想到越做越有心得，自從開始製作現代偶後，走在路上經過小配件或布料時都會忍不住看幾眼，想想適不適合放在戲偶上。

文山國小創意偶團近年表現亮眼，去年市賽不負眾望取得全國賽資格，代表桃園市參加全國賽，戲偶都是由江一針一線製出，從模樣逗趣的千里眼和順風耳到嬌小可愛的林默娘，甚至到海中生物都難不倒她。江指出，製作現代偶的重點就是戲偶必須要大，才能讓台下觀眾、評審感受到戲偶的生命力。

江拿起一隻魚的戲偶，她問道「看得出是用什麼做的嗎？」她解釋，有一天她看到女兒有一雙《海綿寶寶》角色小蝸的拖鞋，她眼睛為之一亮，覺得相當適合拿來做戲偶，便偷偷地將女兒的拖鞋拿去製作，後來被發現時女兒覺得又好氣又好笑。江說，大家知道她在替學校偶團製作偶戲後，常有各界好友捐贈布料、碎布給她發揮。

談及接觸戲偶的過程，江表示，民國100年她調到大坑國小擔任校長，當時大坑國小有學生偶團，不少家長得知她本科是學美術，對她期望很高，因為這個契機才接觸到戲偶。江表示，一、兩年後得知文化部文化資產局在台中開設教師研習課程，邀請到「亦宛然」教導傳統藝術推廣計畫，為期5天的緊密課程，她馬上預定房間直奔台中學習。