是否分區辦公？苗栗縣長徐耀昌：做好整備視疫情變化
新冠肺炎疫情嚴峻，苗栗縣苗栗市公所今起實施各課室分區辦公模式。苗栗縣政府是否啟動分區辦公？苗栗縣長徐耀昌說，防疫如同作戰，不容許有任何漏洞，縣府整備工作完備，會看疫情變化做適當考量。
苗栗縣長徐耀昌說，防疫如同作戰，不容許有任何漏洞，如果疫情有擴散或群聚感染，縣府會遵照中央指示，針對各局處，將上班人員做好區隔，不會讓一個局、處全都淪陷導致影響作業，相關工作完備，也做好紙上作業、沙盤推演。
徐耀昌說，有請各局處整備好，第二個可辦公地方，例如民政處，民政處第二辦公室選在苗栗縣選委會，屆時會將上班人員有所區隔。
徐耀昌說，會看疫情變化考量決定是否啟動分區辦公，「沒事去弄這些勞民傷財，會造成另類恐慌」。
至於到縣府洽公民眾是否要採實名登記？徐耀昌說，會看疫情變化選擇適當時機再決定。苗栗縣政府指出，到縣府文觀局、縣立圖書館，進出採實名登記，量額溫、與用酒精消毒雙手後才可以進入洽公或到展覽場館。
苗栗市公所今率先實施各課室分區辦公，苗栗市長邱鎮軍說，「分區辦公做好預防措施」，將人員分區辦公，把最常與民眾接觸社會課、民政課，分一半到市公所旁的建功里活動中心辦公，這段期間造成民眾不方便，也請大家多配合，忍讓，平安度過疫情，會等到疫情趨緩才會恢復原來上班情況。
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