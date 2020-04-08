快訊

強生入住加護病房 英相「斷頭指揮」與防疫政爭

4歲童中鏢…首例停課幼兒園9人有症狀 3人檢驗中

竹市中低收入戶學生獎助學金開放申請 最高1萬5千元

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市中低收入戶學生助學金即日起至15日受理申請，獎助學金最高1萬5千元。圖／市府提供
新竹市中低收入戶學生助學金即日起至15日受理申請，獎助學金最高1萬5千元。圖／市府提供

新竹市中低收入戶學生助學金即日起至15日受理申請，設籍竹市6個月以上的中低收入戶學生，備齊資料至區公所申請，經審核資格符合，國小學生可領5000元、國中學生7000元、高中職1萬2000元，大專院校學生1萬5000元的助學金。

市府教育處指出，109年度列冊中低收入戶，持有區公所核發中低收入戶證明書，且年滿25歲（含）以下，設籍6個月以上並持續就讀大專院校、高中職校及公立國民中小學學生，沒有降讀及未領有其他就學補助或學費減免優待者，可至各區公所申請助學金。

申請獎助學金應備齊公所核發的最新中低收入戶證明書、學生證正反面影本或在學證明書、郵局存簿封面影本，為減少申請作業時間，可先上網 http://www.hc.edu.tw 下載表格填寫並蓋章，詳情可電洽各區公所或教育處特殊與學前教育科03-5427974。

低收入戶 新竹 郵局

延伸閱讀

竹市議會啟用熱像儀 20日開臨時會率先採視訊會議

竹市國中小新生 推網路報到

竹市假日花市旁水溝疏通完成 昔日汙水惡臭不再

防疫再升級 竹市國中小新生報到免出門、改網路報到

相關新聞

卓中女高一生拾獲皮包完璧歸趙 失主留言讚揚與感謝

國立卓蘭高中1年級學生詹喬淩3月30日放學，搭乘公車要返家，在候車位拾獲皮包完璧歸趙，失主「驚喜和感動」，留言給卓中校長...

連女兒拖鞋都拿來改造 學生偶團所有戲偶校長一手包辦

玩「偶」出名的桃園市文山國小創意偶團，所有的戲偶都出自該校校長江彩鳳之手，每隻樣貌特殊、栩栩如生的戲偶都是她一人親手包辦...

竹圍魚市遊客人擠憂染疫 漁會設熱像儀出入口量溫管控

新冠肺炎疫情延燒，桃園市竹圍漁港一到周休假期，魚貨交易市場擠進很多民眾逛買魚貨，無法達到「社交距離」，市長鄭文燦要求竹圍...

竹市府社交安全距離地貼上路 跟著指引降低感染風險

因應新冠肺炎疫情升溫，為確保民眾洽公時保持1.5公尺室內社交距離，新竹市政府今起在各洽公地點貼上社交距離指引地貼，指引民...

2度擔任局長接連遇SARS、新冠肺炎 桃議員：歷史該留名

桃園市議會今舉行消防局工作報告，正逢新冠肺炎疫情嚴峻時期，多名民代一早都肯定消防人員防疫辛勞，市議員黃婉如質詢一開頭就問...

泰安加強管制遊客 將設檢疫站

苗栗縣泰安鄉至今是新冠肺炎疫情「淨土」。鄉公所防疫大作戰，昨天第一波公告，即日起到5月31日，若體溫攝氏37.5度以上，或有上呼吸道疾病患者，請勿進入泰安鄉。第二波在周五、周六、周日將在8處進出口設檢疫管制站，專人量測額溫，防堵疫情可能的破口。

居檢不能離家！下樓領外送餐…挨罰

新冠肺炎各地接連傳出「趴趴走」違規，桃園有名受檢疫者使用外送餐平台，連續2天離家下樓到大廳取餐被函送衛生局裁罰。桃園市長鄭文燦表示，受檢疫、隔離就是不能離家，該案情節雖輕微但仍得依法處理；鄭也說，連假去過11景點不等於到過疫區，但基於風險管理民眾得盡量戴口罩。

苗栗水保申請 簡易範本便民

苗栗山坡地開發申請簡易水保申報書，因有難度與複雜性，民眾可能直接違規使用，水利處設計簡易申報書範本便民，並縮短申請核定天數，從2016年申請到核定需80天到今年平均33天，未來持續朝一個月內核定為目標。

工作船擱淺恐破壞藻礁 環團籲觀塘三接工程停工

上個月28日，因強風大浪襲擊，導致觀塘三接棧橋工作船斷纜、擱淺，環保團體擔心，恐破壞藻礁及一級保育的柴山多杯孔珊瑚。搶救大潭藻礁行動聯盟昨呼籲，觀塘三接工業港工程應全面停工、啟動調查，並盡速召開聽證會、評估異地建站。

竹縣5措施防疫 進出公部門實名制

新冠肺炎疫情未歇，為防堵疫情缺口，新竹縣長楊文科昨天宣布5項防疫措施，包含即日起進出縣府所屬機關、13鄉鎮市公所均採取實名制，縣府也設置洽公區，讓民眾無須上樓；另外，縣府13日起開始分區辦公，部分人力移往竹縣體育場工作。

桃市醫院衛所 增設口罩垃圾桶

口罩持續增量，多數民眾外出也戴上口罩，但屢見口罩亂丟現象，桃園市多名議員建議普設口罩專用垃圾桶，避免防疫破口，市府環保局指出，亂丟口罩不好取締，已協請醫療院所、衛生所在出入口設置口罩垃圾桶，全市共55個，方便民眾離院後丟棄，竹竹苗3縣市環保局也將加強宣導，用過口罩要確實丟到垃圾桶，違者最高罰6千元。

「全台最美代表」為山佳棒球隊牽起一條最美紅線

苗栗縣竹南鎮山佳國小棒球隊成軍未滿3年，但已有佳績展現，最近並獲得有「全台最美代表」稱號的竹南鎮民代表陳怡樺協助牽線，獲...

熱門新聞

買菜注意！侯友宜宣布：新北傳統公有市場全面戴口罩

影／被譏在墓園對先人防疫宣導 竹崎警：角度問題

嘉義「聯合國」便當店 店如其名有來自各地的美食

「全台最美代表」為山佳棒球隊牽起一條最美紅線

台東1腹瀉症狀居家檢疫者 今報告出爐為陰性

台南市安定區長李佳隆酒駕公務車肇事 遭降調查辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。