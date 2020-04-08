竹市中低收入戶學生獎助學金開放申請 最高1萬5千元

新竹市中低收入戶學生助學金即日起至15日受理申請，設籍竹市6個月以上的中低收入戶學生，備齊資料至區公所申請，經審核資格符合，國小學生可領5000元、國中學生7000元、高中職1萬2000元，大專院校學生1萬5000元的助學金。

市府教育處指出，109年度列冊中低收入戶，持有區公所核發中低收入戶證明書，且年滿25歲（含）以下，設籍6個月以上並持續就讀大專院校、高中職校及公立國民中小學學生，沒有降讀及未領有其他就學補助或學費減免優待者，可至各區公所申請助學金。

申請獎助學金應備齊公所核發的最新中低收入戶證明書、學生證正反面影本或在學證明書、郵局存簿封面影本，為減少申請作業時間，可先上網 http://www.hc.edu.tw 下載表格填寫並蓋章，詳情可電洽各區公所或教育處特殊與學前教育科03-5427974。