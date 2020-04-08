竹市議會啟用熱像儀 20日開臨時會率先採視訊會議

新竹市議會今天啟用熱顯像儀，體溫超過37.5度禁止進入，並規定必須戴口罩才能入內，議長許修睿說，竹市是科技首都，因應新冠肺炎疫情嚴峻，議會利用科技超前部署防疫，視訊會議準備也已就緒，20日召開的臨時會將率先採用視訊會議。

許修睿表示，議會開會期間議員跟訪客會比較多，擔心用額溫槍量體溫的速度太慢及失準，因此啟用熱像儀，進入議會的訪客都需經熱像儀過濾，如果體溫超過37.5度，熱像儀會發出警訊聲，會建議回家休息，做好自我健康管理，保護自己也保護他人。

市議會因應新冠肺炎疫情加強防疫，除了環境消毒，也規定必須戴口罩及酒精消毒雙手才能進議會，並架設視訊會議相關設備，安排議員操作演練，準備都已就緒。

許修睿說，為避免開議期間因議員、官員群聚，增加感染風險，20日即將召開的臨時會，將率先採用視訊會議，這些防疫措施希望大家都做好自主健康管理，也讓來開會的議員跟訪客放心。