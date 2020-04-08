因應防疫 竹縣焚化爐BOO案公聽會4月11日戶外舉辦

新竹縣政府為解決垃圾問題，辦理高效能垃圾熱處理設施投資BOO案，引發居民反彈，原定3月25日舉辦的公聽會也因疫情延期至4月11日，在竹北市蓮花路軍用停車場辦理，環保局表示，公聽會採戶外空間集會降低傳染風險，將嚴格遵守相關防疫措施。

縣長楊文科表示，新竹縣因無自設廢棄物處理設施，每天約250公噸的家戶垃圾需委託外縣市代為焚化，外縣市垃圾焚化處理費用每年耗費1億多元，且常因新竹市及苗栗縣焚化爐歲修或操作異常等因素，造成縣內家戶垃圾無法進廠焚化，每年全縣需暫置掩埋場的垃圾約有8萬公噸。

竹苗焚化爐在近期接連歲修，陸續減少協助竹縣垃圾焚化處理量，至4月已完全不協助焚化，因此在3月期間，竹縣的垃圾量，已約從4萬9598公噸累積到5萬283公噸，而焚化爐須歲修至5月初，垃圾量勢必持續增加。

另外，近年來新竹縣人口逐漸增加，再加上山區棄置、海岸垃圾及天然災害及疫情等產生的垃圾，垃圾處理問題將更趨嚴峻。

環保局表示，為解決新竹縣垃圾問題，縣府以BOO（興建、擁有、營運）方式辦理招商，預計採用高效能垃圾熱處理設施，對於環境影響較低且能源轉換率較高，兼具廢棄物處理及資源循環等效益。

環保局指出，依據相關法規應邀請專家學者及投資申請人辦理公聽會，說明垃圾處理設施規劃興建方式，並應邀集當地居民共同參與。因應新冠肺炎疫情，公聽會在戶外空間辦理，並遵守相關公眾集會辦理指引，如戶外座位保持一定距離，並要求全程配戴口罩及量體溫、噴酒精等措施。