竹圍魚市遊客人擠憂染疫 漁會設熱像儀出入口量溫管控

新冠肺炎疫情延燒，桃園市竹圍漁港一到周休假期，魚貨交易市場擠進很多民眾逛買魚貨，無法達到「社交距離」，市長鄭文燦要求竹圍、永安魚市開始人潮分流、減量管制，桃園區漁會總幹事陳義成今天上午說，因應假期遊客湧入，魚市場預定中旬安裝熱顯像儀，魚市場出入口已嚴格管制量體溫、噴消毒水防疫，實施人潮分流、減量管控。

最近竹圍漁港周休、假期，吸引許多民眾前往遊玩、採買魚貨，為防範疫情，大園分局竹圍派出所員警前往魚市，利用大聲公，向魚市採買魚貨民眾，加強宣導「保持社交距離」和配戴口罩，做好自我防疫需求，隨著疫情嚴重，前往遊玩、採買魚貨民眾都戴上口罩、接受體溫量測。