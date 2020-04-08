竹市府社交安全距離地貼上路 跟著指引降低感染風險

因應新冠肺炎疫情升溫，為確保民眾洽公時保持1.5公尺室內社交距離，新竹市政府今起在各洽公地點貼上社交距離指引地貼，指引民眾遵守保持安全距離，並提醒入內務必戴口罩，市長林智堅說，跟隨市府腳步，不用猜測你我距離，共同遵守就能降低感染風險，也鼓勵民眾多使用網路申辦等線上服務。

市府指出，目前地政處、稅務局、衛生所及地政、戶政事務所等洽公頻繁的地方都已張貼，圖書館各分館、美術館群、博物館群也將上路，其中圖書館也可線上借閱、現場快速取書。

市府指出，為協助民眾洽公時掌握好社交距離，市府率先在各區公所、衛生所、戶政事務所等空間設置排隊安全距離地貼，排隊等待辦理業務請遵守室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離，並請務必戴口罩。

動物園園區也已張貼安全防範距離地貼，提醒遊客別忘保持適當距離，民眾常造訪的停車管理收費櫃台、圖書館各分館、美術館群、博物館群等場所，社交距離指引地貼近日也將上路。