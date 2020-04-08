桃園市原鄉國中的機器人不只會射箭投籃 還會噴酒精

「老師，機器人既然會射箭、投籃，為什麼不能（設計）噴酒精？」桃園市原鄉復興區介壽國中防疫期間，學生每天上學進校門口要量額溫、噴酒精，排隊等花不少時間，看著老師一個接一個噴酒精很辛苦，發想為什麼酒精不能讓機器人服務。

老師覺得學生們發想很好，而且過去「物聯城市教育課程」有設計機器人投籃、射箭的經驗，熟悉如何設計、修改程式，老師於是安排7、8年級學生於利用4、5次堂課時間設計，很快就完成可以噴酒精的機器人，清明兒童節連假過後上學第一天就派上用場，學生們很滿意也很有成就感，進校門不用提醒都會伸手讓機器人服務，老師防疫工作也省一樁事。

介壽國中校長傅美琴表示，學校量額溫、戴口罩、酒精消毒、勤洗手防疫措施都到位，學生還製作泰雅圖案風格的布口罩套，延長醫療口罩使用時間。設計機器人是物聯城市教育課程，屬於新課綱生活科技領域的資訊課程，古鴻澤老師指導，學生們剛開始寫的程式機器人噴酒精量不穩定，過多和不足的情況都有，師生很快修改程式讓機器人一次定量噴兩次完成研發，是很實用的小幫手。