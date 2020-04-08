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山區流籠載物不載人 台中勞工局籲勿貪快違規搭乘

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市轄區山林地勢險峻，常使用流籠作為物料運輸設備，近日新竹縣某工程發生3名勞工違規搭乘不得乘坐人員的流籠，造成墜地身亡意外，台中市勞工局呼籲，流籠應限於載運物料，不得搭載勞工。圖為山區作業示意圖，非當事職災照片。圖／台中市勞工局提供
台中市轄區山林地勢險峻，常使用流籠作為物料運輸設備，近日新竹縣某工程發生3名勞工違規搭乘不得乘坐人員的流籠，造成墜地身亡意外，台中市勞工局呼籲，流籠應限於載運物料，不得搭載勞工。圖為山區作業示意圖，非當事職災照片。圖／台中市勞工局提供

台中市轄區山林地勢險峻，常使用流籠作為物料運輸設備，近日新竹縣某工程發生3名勞工違規搭乘不得乘坐人員的流籠，造成墜地身亡意外。台中市勞工局呼籲，流籠構造安全性不高，應限於載運物料，不得搭載勞工。

勞工局表示，已請各施工廠商善盡現場督導管理責任，並應確實巡檢及養護流籠相關機具設備，包括滑輪組、索道、捲揚機、夾索器、門架、搬運器等，確保作業安全。

山區工作常因位處偏遠，路途崎嶇須翻山越嶺，因施工需要，常會設置載物不載人的流籠，運輸施工器具及物料；偶有山區工作人員貪圖方便快速，違規搭乘，然而使用目的不符的流籠，作為人員搭乘設備未有安全設計及人員保護設施，恐進一步危害勞工安全。

台中市勞動檢查處長邱怡川提醒，各營造事業單位應落實工區安全作業規定，並依職業安全衛生管理計畫，對工作場所的機具設備確實自動檢查，作業期間應對器材實施檢點，以保持性能，避免發生相關災害。

勞動檢查處表示，發包單位應指定工作場所負責人，負責指揮、監督及協調，並巡視工作場所，即時杜絕勞工不安全行為及措施，防止職業災害發生。雇主或勞工如需協助，可洽詢勞動檢查處專線（04）22289111分機36808，有專人提供免費輔導。

台中市 勞工局

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