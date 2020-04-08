企業員工募集千本二手書 為弱勢貧童打開新視野
復活節是基督教徒的重要節日之一，象徵著重生與希望，新竹區復活節聯合慶典今年邁入第24年，透過新竹地區教會關懷在地弱勢家庭，今年活動以「YES，家偉大」為主題，向民眾及企業團體募集堪用二手物品，其中盟立集團號召員工響應二手書捐贈，短短3周就募集1030多本書籍，致贈台灣世界展望會西區辦公室，賦予舊書新生命。
新竹區復活節聯合慶典於每年3、4月串聯新竹地區教會資源持續關懷弱勢， 盟立集團今天在總部舉行二手書捐贈儀式，董事長兼總裁孫弘親自到場支持，孫弘表示，短短幾個禮拜，就收到超過一千多本書，其中一名員工個人就捐出3百多本書，「本來想說可能只募到幾百本書，就私下捐給小學就好，沒想到員工們都熱情響應」。
盟立同仁同事低調表示，孩子已長大，得知公司要為取得資訊相對弱勢的青少年募書，從家中書櫃整理出適合青少年閱讀的書籍，每天一箱、一箱的載到公司，期盼讓久未翻閱的書籍獲得新用途。
台灣世界展望會西區辦事處主任廖健鈞表示，感謝盟立集團員工熱情響應捐贈二手書，各中心社工會把收到的二手書依閱讀年齡、種類及用途做分類，部分書籍會在訪視時發放給適合的案家孩子，其餘會放置各中心辦公室，家長帶孩子來上課程或填寫資料時，可以自由翻閱，培養閱讀能力與習慣。
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