桃市府釋400個公部門暑期工讀 10日起報名

再過3個多月就要放暑假，桃園市政府就業服務處推出大專青年學生公部門暑期工讀計畫，今年盤點提供400個公部門暑期工讀名額，後天（10日）起至30日受理報名，設籍桃園市的大專校院學生可到就服處官網http://oes.tycg.gov.tw/線上報名，並在報名期間內郵寄相關證明文件到就服處，6月公告錄取名單，薪資最多可領3萬3013元。

市府就業服務處指出，今年度工讀期間因應開學延後調整為7月20日起至8月31日，因此薪資也略有調整，7月份薪資9213元、8月份薪資2萬3800元，皆含勞保及健保自付額，並提繳勞工退休金，工讀單位包含桃園市政府各局處及所屬機關或各區公所。

只要為設籍桃園市且就讀國內各大專校院的在學學生，此工讀計畫採2階段報名，10日起可先到先至桃園市政府就業服務處網站辦理線上報名，登錄個人基本資料，完成第1階段後，請務必於30日報名截止前（以郵戳為憑）將各項應檢附證明文件掛號郵寄至桃園市政府就業服務處就業促進課（桃園市桃園區縣府路59號），逾時不候。

市府指出，受理報名截止後，將進行資格審查，預計5月25日公告初審合格名單，並於6月4日公開抽籤，6月5日於桃園市政府就業服務處網站公告錄取名單，工讀時間為7月20日起至8月31日，詳細報名資訊請至桃園市政府就業服務處網站http://oes.tycg.gov.tw/下載報名簡章及各項表單，可電洽就業服務處03-3322101轉8017許小姐。