抗疫！苗栗市公所分區辦公 幼安教養院跳蚤市場外展
新冠（武漢）肺炎疫情持續延燒，苗栗市公所率先升級，今天起實施各課室分區辦公模式，苗栗市私立幼安教養院疫期收入大受衝擊，今天起外展跳蚤市場，及烘焙糕點院外交貨，希望貼補收入。
苗栗市公所加強防疫，先前除管制量測體溫，並在第一線櫃台加設透明壓克力隔板，防疫今天在升線，除市公所外，分散到藝文中心、清潔隊、建功社區活動中心等場所辦公，降低集中辦公群聚感染的機會，市公所籲請市民注意，洽詢電話037-331910。
此外，幼安教養院也因防疫，謝絕外界參訪，親屬也要隔門探視，原本今年5月辦理愛心園遊會取消，愛心民眾捐贈的二手物資、新品沒有出路，教養院外展跳蚤市場到苗栗市中山路166號蘭平幼兒園舊址，每周三、四、五上午9點半到下午3點半開放，歡迎民眾選購。
幼安烘焙坊因應疫情，生意大受影響，幼安推出「取貨零群聚 在家安心吃」方案新服務，利用在地食材芋頭、南瓜等製作糕點，第一次取貨時間4月9日下午5點到6點在苗栗市府東路萬花筒文具行前，以後還會陸續公布取貨時間、地點，洽詢電話037-366995。
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