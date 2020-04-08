全國旅館公會提紓困7大訴求 林佳龍回應

疫情嚴重衝擊國内外觀光旅遊，中華民國旅館商業同業公會全國聯合會針對旅館業紓困政策提出7大訴求，今天上午與交通部長林佳龍座談，盼中央加強力道協助業者度過難關。

林佳龍勉勵業者化危機為轉機， 他強調面對這一波觀光旅遊業的寒冬，最重要的就是要先留住人才，避免及減少失業， 交通部從防疫、紓困到振興都一併規畫，盼問題能對症下藥且講求效率， 因疫情一直變化中，提出的對策既要治標也要治本，針對短期、長期因應。

座談會上午在苗栗縣三義西湖渡假村舉辦，聯合會提出的訴求包括，旅宿業補助由20萬提升至50萬元，再以房間數的級距增加補助金額，並爭取即時發放；旅宿員工每位補助員工比例由投保金額4成提高至6成，金額由2萬提高至3萬元，補助期間至疫情結束。

此外還包括加大金融紓困政策力度; 減免房屋稅及地價稅金額須直接補助經營者; 建議政府可以徵調防疫旅館; 取締非法日租套房，由OTA訂房平台全部下架，加強與OTA的合作空間。

聯合會並指出，這次連假期間因中央流行疫情指揮中心發布11大景區人潮眾多請民眾切勿前往，造成11大景區人潮急退，飯店退房率增加，是否往後強調防疫資訊 (戴口罩及社交距離)，且如需發布警報，不應明確指定景區，以免造成民眾恐慌、旅客退房。