慈濟捐1500份安心祝福包 議員捐2600塊肥皂助竹縣防疫

新冠肺炎疫情延燒，許多企業、民間團體紛紛捐贈防疫物資，慈濟基金會今天捐贈新竹縣1500個內含香積飯等物資的「安心祝福包」，給縣內居家隔離及檢疫者，並致贈利用回收塑料做成的隔離面罩、眼罩、額溫貼片及布口罩等給第1線防疫人員。另外，新竹縣議員林禹佑也捐贈2600塊肥皂給縣內164所私立幼兒園，希望培養孩童洗手的好習慣。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文今天率領慈濟的志工們，捐贈1500個安心祝福包，內有五榖粉、香積飯、靜思穀糧等營養食品，還有保健品及袖珍本的靜思語等心靈祝福品，共分成3大類、7項物資。

顏博文說，慈濟自從疫情爆發以後，視各縣市的疫情發展和需求，已陸續致贈12個縣市安心祝福包，新竹縣是第13個，盼藉由祝福包祝福居家隔離、檢疫者能健康、平安、喜樂的度過這段期間。

另外，基金會也捐贈環保回收的塑片做成的防炫光防疫面罩30組、泡綿防疫護目罩100組、放大鏡感（額）溫貼片100片、內含濾片的愛心布口罩100份以及環保手帕50條，讓第1線防疫人員可以輕鬆掌握自己的體溫變化。

林禹佑表示，根據報導指出，新冠肺炎的感染年齡群大幅年輕化，尤其孩童行為較無法掌控，加上手經常觸摸眼口鼻，導致染疫機率提升，因此可以從幼兒園導師帶領下，開始培養孩童洗手的好習慣，而他此次捐贈2600塊肥皂，也希望拋磚引玉，吸引更多企業或團體一起捐贈防疫物資。