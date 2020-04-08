桃園免費公車「樂活巴」 市府擬裁撤20條路線、減班3成

新冠肺炎疫情衝擊，大眾運輸載客量大幅下滑，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議宣布，擬裁撤全市20條免費公車「樂活巴」路線，多為載運成本高、路線重疊及無人搭乘為主，蘆竹、龜山共佔7條，以來回長庚醫院為大宗，鄭也呼籲民眾應有分級轉診觀念，並不是小病都一定要跑長庚醫院。

擬裁撤路線包括，蘆竹區L301、L305、L308，龜山區L312及L313（來回同一路線）、L315及L316（來回同一路線）、L320及L321（來回同一路線）、L328，大園區L503、L505、L509，觀音區L510，新屋區L605，大溪區L709、L710、L702、L707、L708、L711，龍潭區L719、L726。

交通局指出，擬裁撤路線中每班次載客量低於3人路線有L315、L316、L503、 L510、L710、L702、L707、L708及L711，每人補助費高於200元路線為L719，和市區公車路線重疊則為L305、L308、L320、L321、L328、L605及L726。

除了裁撤20條路線，交通局也規劃全市免費公車將減班百分之30行駛，會採減少離峰班次為主，尖峰班次維持，一日4班次以下路線不減班，預計4月20日上路。

鄭文燦說，目前桃園公車系統完善，其中免費樂活巴士確實有跑空車，或者僅載1、2人的現象，有的平均成本高達每人300元至500元，有的和市區路線完全重疊，交通局完成檢討希望以最小範圍裁撤部分路線，其他路線會滾動式檢討，必須注意就學、就醫及偏鄉地區交通服務，這是交通正義。

鄭表示，未來希望推動小黃公車，目前在復興區試辦，其成本比公車還要便宜，偏鄉可以試行包括就醫需求，他也呼籲民眾不一定小病都要跑長庚醫院，地區就近也有不少間好的醫院，例如地區性綜合醫院，也應遵循分級轉診概念，小病到小醫院，大病在轉診到大醫院。

鄭指出，相關裁撤路線需要經公告，大約還需1個月作業時間，要讓民眾有替代方案，比如路線完全重疊就會宣導改搭市區公車，而市區公車雖然不是免費，但仍有8公里買一送一，加上老人乘車有800點補助，負擔是很輕的。