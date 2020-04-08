2度擔任局長接連遇SARS、新冠肺炎 桃議員：歷史該留名

桃園市議會今舉行消防局工作報告，正逢新冠肺炎疫情嚴峻時期，多名民代一早都肯定消防人員防疫辛勞，市議員黃婉如質詢一開頭就問去年回鍋就任消防局長的謝呂泉「2003年您在哪裡？」謝愣了一下回說「當時在桃園市消防局服務」，黃說，沒想到17年後，疫情又被局長你碰上，「歷史該寫上一筆」，感謝局長為防疫的努力，相信桃園比其他縣市幸福，謝呂泉答詢「當年您也是議員」，大家努力把事做好最重要。

謝呂泉當年桃園消防體系從警政體系獨立改制後的第1任局長，任期自1999年至2007年，曾經歷過2003年SARS疫情肆虐期間，2007年退休後時隔11年，在去年又被市長鄭文燦找回回鍋擔任消防局長迄今，如今又面臨新冠肺炎疫情挑戰，強調防疫優先。

消防局長謝呂泉表示，消防局救災救護工作為重，現在防疫期間，陸續協助出勤鑽石公主號旅客、3次武漢專機返台專案，桃園身為機場城市，消防局也義不容辭協助各項防疫任務，每次出勤都是穿戴全身防護衣，為一套400元的最高規格防護裝備，每個分隊也備有防疫專車，以利執勤。

今天議會多名民代都在關心防疫期間執勤、整備狀況，強調「防疫裝備絕對不能少」，謝呂泉說，消防局本就有相關防疫物資，衛生局這段期間也陸續調撥，市長鄭文燦也指示因消防員協助後送任務，防護裝備要採最高規格，防疫滴水不漏。

謝呂泉說，防疫期間載送疑似、確診病例累計已有198人次，其中27人為確診，出勤同仁出勤時2人1組穿戴全身防護衣，以最高規格執勤，返隊後也會做好消毒工作。

不過，謝呂泉也提到，若真的消防員有1人確診，「該分隊就要colse」，因為消防同仁接觸頻繁，平均每2天就會碰到一次，因此有人確診，其他人也要居家隔離14天，全分隊也要消毒，現在疫情變化大，居家隔離14天期滿，還有7天自主健康管理，關閉分隊時程可能還要再拉長，但希望不要能走到這一步。