防疫再升級 竹縣國中小新生推網路報到

新冠肺炎疫情持續升溫，新竹縣109學年度國中、小新生，將分別在5月2日及5月9日辦理報到，為有效避免因群聚造成防疫破口，將增加線上報到服務，提供家長另一種報到方式。

縣府教育處表示，設籍新竹縣國小新生約6832位，國中新生約6581位，以往都是由家長攜帶入學通知單、戶口名簿等文件至學校辦理報到，受新冠肺炎疫情影響，除現場報到外，教育處增加網路報到選項，家長僅需填寫基本資料即可以完成報到，以減少群聚感染機會。

另總量管制學校部份，由於第一階段入學登記作業即將展開，仍採書審方式辦理，總量管制新生第二階段入學報到作業，家長可選擇網路報到選項。

教育處表示，近日將公告網路操作流程供家長使用，鼓勵家長多利用線上方式完成報到，以降低家長對疫情的擔憂。