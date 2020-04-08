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3千公尺以上的抗疫 國家公園小編寫詩「關於二種病毒」

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
雪霸國家公園管理處官方臉書小編，巧思宣導防疫，網友一片讚嘆。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處官方臉書小編，巧思宣導防疫，網友一片讚嘆。圖／雪霸國家公園管理處提供

新冠（武漢）肺炎疫情嚴峻，海拔3000公尺以上高山也要抗疫，雪霸國家公園管理處官方臉書社團「雪霸國家公園登山資訊分享站」，昨天發表一首詩「關於二種病毒」，巧思結合山友心境及防疫，文字之美讓網友讚嘆，達到宣導的效果。

「關於二種病毒」述說，肺炎、山癌都是種病毒，一種傷身、一種傷神，一個進入體內搞破壞，一個在靈魂深處盤旋、想望與嗔痴，嗔痴到想再一次坐山看雲起，不過，現在最美的距離是1公尺，才有機會走上3886公尺，現在最帥的是戴口罩，才有機會拍登頂照。

此外，雪霸處指出，疫情持續發燒，不少反映封山、封園、封山屋，但雪霸處兼顧登山遊憩品質，及疫情防護措施盡力調整，園區營地歡迎使用，山屋床位大約減半，提醒山友進入山屋戴上口罩，入住請先以自己的床號為主，為了配合安全的社交距離，可以視當天床位實際使用情形，再去調整位置，使用過的口罩要帶下山。

雪霸處日後還是會因應疫情變化與中央流行疫情指揮中心公告，採取滾動式檢討與不定時公告相關措施，籲請山友隨時注意並配合。

雪霸處副處長鄭瑞昌說，雪霸處官方臉書並沒有委外經驗，都是熱血同仁擔任小編，「關於二種病毒」等文章許多是小編的創作，他也鼓勵出書分享。

雪霸國家公園管理處官方臉書小編，巧思宣導防疫，網友一片讚嘆。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處官方臉書小編，巧思宣導防疫，網友一片讚嘆。圖／雪霸國家公園管理處提供

疫情 口罩 山友

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