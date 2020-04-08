苗栗縣高鐵快捷公車9日起搭乘須戴口罩
防堵新冠肺炎疫情，確保大眾運輸搭乘環境安全，中央在本月3日宣布搭乘大眾運輸工具全面戴口罩，苗栗縣政府工務處所轄市區公車高鐵快捷公車路線，從4月9日起民眾搭乘時須全程戴口罩，工務處也要求業者在發車前做好全車噴灑消毒水並擦拭，加強防疫宣導。
苗栗縣政府工務處指出，新冠肺炎疫情嚴峻，工務處所轄市區公車高鐵快捷公車「竹南科學園區－高鐵苗栗站－雪霸國家公園管理處」路線，4月9日起民眾搭乘要全程戴口罩。若遇到乘車民眾不戴口罩，業者得以拒載，再勸導不聽者，將依相關規定裁罰。
工務處長古明弘呼籲，搭車民眾注意衛生及咳嗽禮節，落實自主健康管理，務必遵守戴口罩、勤洗手等政策，也請大家支持及配合規定，共同維護安全舒適的乘車環境。
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