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苗栗水保申請 簡易範本便民
苗栗山坡地開發申請簡易水保申報書，因有難度與複雜性，民眾可能直接違規使用，水利處設計簡易申報書範本便民，並縮短申請核定天數，從2016年申請到核定需80天到今年平均33天，未來持續朝一個月內核定為目標。
「一次意見、一次到位、一次修正」苗栗縣水利處水保科長張坤源說，除逐步建立相關填寫範本，也請水土保持服務團水保技師增加到各鄉鎮駐點次數，降低民眾自行申辦負擔和鋌而走險違規使用山坡地；且同步推動「簡易申報說明書及其填寫範例」、「簡易申報行政檢核表」、「水土保持設施設計範例」、「水土保持服務團技術協審機制」等措施。
「審查標準專業化」張坤源說，技術審查機制是請水土保持服務團技師協助審查，並將民眾常見遇到問題蒐集，經討論後，做出統一回覆與審核機制。
水保科提醒，山坡地範圍開挖整地前，要依水土保持法規定擬具水土保持書件辦理申請，切勿心存僥倖認為直接開挖或違建，經發現將開罰6萬到30萬，且原始整地及違建拆除，將損失整地和興建成本，加上後續改正、拆除成本，會得不償失。
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