苗栗水保申請 簡易範本便民

新冠肺炎各地接連傳出「趴趴走」違規，桃園有名受檢疫者使用外送餐平台，連續2天離家下樓到大廳取餐被函送衛生局裁罰。桃園市長鄭文燦表示，受檢疫、隔離就是不能離家，該案情節雖輕微但仍得依法處理；鄭也說，連假去過11景點不等於到過疫區，但基於風險管理民眾得盡量戴口罩。

2020-04-07 23:52